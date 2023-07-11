Almanya'da aile içi şiddette artış! Ülkede sosyo-ekonomik gerilim yükseldi

ABD'nin Rusya yaptırımlar ve son zamanlardaki göç nedeniyle ekonomide sıkıntı yaşayan Almanya'da aile içi şiddet vakaları arttı. 2022'de ülkede 157 bin 550 aile içi şiddet vakası kayıtlara geçi.

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Sosyo-ekonomik gerilimin yükseldiği Almanya'da aile içi şiddet vakalarında artış yaşanıyor.

Ülkede aile içi şiddette 2022'de artış görüldü. 2022'de ülkede 157 bin 550 aile içi şiddet vakası kaydedildi. Bunun da günde 432 vakaya karşılık geldiği belirtildi.

Artış bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9,5 oldu. Rakamlar 2021 yılına göre arttı. 2021'de kaydedilen vaka sayısı yaklaşık 144 bindi.

Şiddet görenlerin yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman basınına yaptığı açıklamada aile içi şiddete karşı sert bir önlem alacaklarını söyledi. "Şiddet uygulayan suçlular, bir daha radardan kaybolmamalı. İlk şiddet saldırısından sonra evden atılmaları gerekir" dedi.

# almanya # aile içi şiddet

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