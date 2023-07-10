Dünya nüfusu 8 milyarı geçti! Türkiye nüfus sıralamasında kaçıncı sırada?

Nüfus artış hızı düştü, ancak dünya nüfusu 8 milyarı geçti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre, dünyanın en kalabalık ülkesi, 1 milyar 428 milyon 600 binlik nüfusuyla Hindistan…

Hindistan'ı, 1 milyar 425 milyon 700 bin ile Çin ve 340 milyonluk nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Türkiye'nin nüfusu, dünyadaki toplam nüfusunun yüzde 1,1'lik oranına denk geliyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’a göre, gelecekte dünya nüfusundaki artışın 8 ülkede yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Bu ülkelerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olacağı belirtiliyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde uluslararası göç, nüfus değişiminde ve nüfusun bölgelere dağılımında önemli bir faktör haline geldi. Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere Suriye üzerinden yaşanan göç, ülkelerin nüfusunda değişiklik yaşanmasında etkili oldu.

Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka, Venezuela ve Myanmar gibi ülkeler ise yurt dışına yüksek rakamlarda göç verdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında, her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkati çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.