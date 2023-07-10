Gadir Hum İçin görkemli kutlama: Tahran’da 10 kilometrelik alanda yürüyüş düzenlendi

Gadir Hum Bayramı, İran’da coşkuyla kutlandı. Başkent Tahran’da oluşturulan 10 kilometrelik yürüyüş güzergâhı üzerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz binlerce İranlının yer aldığı kutlamalara İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katıldı. Vatandaşlar ise şunları söyledi:

-Gerçekten harikaydı. Çok şaşırdım. Bir sürü insan vardı. Hz. Muhammed’in, Hz. Ali’yi halef olarak ilan ettiği gün için İran’da kitlesel bir kutlama yapıldı.- Dünyadaki tüm Müslümanların Gadir Hum Bayramını tebrik ediyorum. Çocuklarımla 18.30’dan beri buradayız. Misafirperverlik çok iyi, ailece bu kutlamaya katılmamız çok iyi oldu. Hz. Ali'nin kişiliğine de dikkat etmeli ve onu örnek almalıyız. Hazreti Ali adalet adamıydı ve bugün o örneğini takip etmeliyiz.

- Gadir Hum Bayramını tebrik ediyorum. Burası Muhteşemdi. Sabah Hamedan'dan geldik. Yorgunduk ama evde de kalamadık. Gelip bu festivali görelim istedik.

- Gadir Hum adı verilen bayram için İran’ın başkenti Tahran’da 10 kilometrelik bir yürüyüş güzergâhı oluşturuldu. İmam Hüseyin Meydanı’nda başlayıp Azadi Meydanı’nda biten yürüyüş için yol kenarlarında masalar kuruldu.

- Masalarda vatandaşlara su, şerbet, yemek, karpuz, dondurma gibi yiyecekler ikram edildi. Günün anlam ve önemine dair çeşitli konferansların düzenlendiği kutlamada, çocuklar için de oyun parkları oluşturuldu.

- Mükemmeldi. Çok iyiydi. Geçen seneden daha iyi geçti. Çok kalabalık. Bu bayram vesilesiyle tüm Müslümanlardan Allah razı olsun.

Birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği yürüyüşte İsveç’te Kuran’ı Kerim yakılması da protesto edildi. Yediden yetmişe yüzbinlerce İranlı’nın katıldığı kutlamalarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf gibi siyasi isimler de yer aldı.