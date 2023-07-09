İranlı herkülden yeni rekor: 95 tonluk iki tırı halatla çekti

95 ton ağırlığındaki iki TIR’ı böyle çekti. Adını Guiness Rekorlar Kitabına kaydettirdi.



Daha önce 43 tonluk uçağı 14.72 metre çekerek dünya rekoru kıran Herkül lakaplı İranlı ağır sıklet şampiyonu Afşin Mubaşir yine bir ilke imza attı.

Mubaşir, arka arkaya bağlanmış 95 tonluk iki TIR’ı Guiness jürisinin huzurunda, özel halatlarla yaklaşık 30 metre ileri çekti.



Tahran’daki başarılı rekor denemesi sonrası İranlı sporcu Mubaşir, Ulusal Kanal’a konuştu:

- İleride, ağır cisimleri taşıma alanında yeni rekorlara imza atmayı ve bu doğrultuda eğitimlerime devam etmeyi planlıyorum. 25 yıldır kuvvet antrenmanı yapıyorum ve geçen yıl bir uçağı hareket ettirebildim ve şimdi 7’inci uluslararası rekoru kırdım. Altı aydır sürekli sıkı çalıştım. Birkaç aydır da bu rekoru kaydetmeye çalışıyordum. Amacım İran bayrağını dalgalandırmak ve ülkeme şeref getirmekti. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu rekoru Guinness'e kaydettim ve İran için bir rekor daha tescil ettirebildim.