72 STK'den ABD Başkanı Biden'a mektup! Washington acil eyleme çağrıldı

İsrail’in Filistin’deki şiddeti ABD’de 72 sivil toplum kuruluşunu harekete geçirdi. Washington yönetimine çağrı mektubu gönderildi.

ABD Başkanı Joe Biden’in hitaben yazılan mektupta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması istendi. Mektupta, Batı Şeria'daki Filistin köylerine İsrailli yerleşimciler tarafından şiddetli saldırılar yapıldığına dikkat çekildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

- Yönetiminizi, İsrail'i sorumlu tutarak ve Leahy Yasası'nı uygulayarak kararlı adımlar atmaya, İsrail'e yapılan tek bir dolarlık ABD askeri yardımının Filistinli çocukların askeri olarak tutuklanması, Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve Filistin topraklarının ilhakı gibi amaçlarla kullanılmamasını sağlamaya şiddetle davet ediyoruz.

Teksas Arap Amerikan Demokratları, Ramallah Filistin Amerikan Federasyonu ve Filistin Amerikan Örgütleri Ağı tarafından kaleme alınan mektuba bazı Yahudi ve Hristiyan sivil toplum kuruluşları da imza attı.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.