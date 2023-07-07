Mülteci gemisi faciasında Yunanistan'ın sorumluluğu! Washington Post yazdı

Amerikan Washington Post Gazetesi, Yunanistan’da 600 kişiye mezar olan tekne faciasında Yunan makamlarının elinden geleni yapmadığı yazdı. Gazetede yayımlanan haberde, “Mora Yarımadası açıklarındaki göçmen faciası önlenebilirdi" ifadelerine yer verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde, Mora yarımadasında 600 göçmenin ölümüne karşı Yunanistan’ın yeterli çabayı sarf etmediği değerlendirmesi yapıldı. Atina’nın faciadaki sorumluluğuna ilişkin analiz Washington Post gazetesinde yayımlandı. İhmal ile suçlanan Yunan makamlarının trajedinin önüne geçmediğini belirtildi.

Tekneyle ilgili acil durum mesajı gelmesine rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin mesajı görmezden geldiği kaydedildi. Washington Post, göçmenlerin bulunduğu teknenin yanından geçen Yunan bandıralı petrol tankerinin de tehlikeli şekilde geçtiğini vurguladı.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürler Komitesi’nde teknenin nasıl alabora olduğuna ilişkin gizem hala tam çözülemedi. İddialar arasında Yunan sahil güvenlik botunun halat attığı tekneyi dengesini bozacak kadar hızlı çektiği de bulunuyor.

700'den fazla kişinin bulunduğu sanılan teknede yaşanan faciada, 104 kişi kurtarılırken 80'nin üzerinde cansız bedene ulaşıldı. Faciada, 600’den fazla göçmenin boğularak can verdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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