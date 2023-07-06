Putin ve Esad'dan Batı'ya gövde gösterisi: Rusya ve Suriye Ortak Tatbikatı

Rusya-Suriye ortak hava savunma kuvvetleri tatbikatı Suriye'de başladı. Konuyla ilgili Rusya Savunma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov'dan açıklama geldi.

Rusya Savunma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, "Rusya-Suriye ortak tatbikatları 5 Haziran'da başlayacak ve altı gün sürecek. Hava saldırılarını püskürtmek için havacılık, hava savunma kuvvetleri ve elektronik harp tarafından ortak tatbikatlar yapılması planlanıyor." dedi.

Gurinov'a göre, geçtiğimiz gün Suriye'nin kuzeyinde ABD liderliğindeki uluslararası terörle mücadele koalisyonunun dronları tarafından dokuz uçuş güvenliği kuralı ihlali bildirildi:

- Çatışmasız uçuşların sayısındaki artış gerilimi tırmandırıyor ve hiçbir şekilde karşılıklı yapıcı işbirliğini teşvik etmiyor. Rus tarafının insansız hava araçlarının koordinesiz uçuşlarının güvenliği konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığını tekrarlıyoruz.

Kaynak: Unews

# rusya # suriye # ortak tatbikat

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