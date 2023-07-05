PKK'lılar Ukrayna'ya yardıma gidiyor! CIA'dan 2 bin dolar maaş alacaklar

ABD, Suriye’deki PKK/YPG militanlarını Ukrayna’ya taşımayı planlıyor. RIA Novosti, Ukrayna’daki başarısızlık nedeniyle CIA’nın PKK’lıları Rusya’ya karşı savaştırma faaliyeti içinde olduğunu yazdı. Bu kapsamda ABD’nin Suriye’deki YPG bağlantılı aşiretlerle pazarlıklar yaptığı belirtildi.

Son Güncelleme:

ABD, PKK/YPG’yi Ukrayna Ordusunda silah altına almak için çalışmalarını hızlandırdı. Önemli bilgiyi Rusya’nın RIA Novosti haber ajansı duyurdu. Ajans, Şam’daki askeri diplomatik bir kaynağın Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın başarısız gidişatı karşısında, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarına katmak için ek adımlar attığını söyledi.

CIA, YPG ile bağlantılı aşiret liderleriyle konuyu görüştü. PKK/YPG’lı teröristler için aylın 2 bin dolar maaş teklif edildi. RIA Novosti’ye konuşan kaynak, Suriye’deki Et Tanf Üssünde Rusya’ya karşı terör saldırıları düzenlemek için terör örgütü mensuplarının ABD tarafından eğitildiğini belirtti.

CIA’nın planını değerlendiren Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, Kiev rejimi ile PKK/YPG’nin ABD’nin bölgedeki temel iki gücü olduğunu söyledi.

-Bu iki gücün kaderi, yaşamı doğrudan ABD planlarına bağlıdır. ABD planları başarısızlığa uğradığı takdirde Kiev’in de PKK/PYD'nin de sonu geliyor demektir. Bununla birlikte bu iki gücün kaderleri birbiriyle de bağlıdır. Kiev rejiminin başarısı demek, PKK/PYD'nin Kürdistan hayallerinin başarısına gidecek yolu açmak demektir. Ya da PKK/PYD'nin Kürdistan planının başarısı demek Kiev rejiminin ayakta durması anlamına gelmektedir. Bu yüzden bu iki güç birbirinden asla ayrılamaz. Ve her noktada birlikte hareket edeceklerdir. Dolayısıyla CIA'nın PKK/PYD güçlerini, Ukrayna’ya taşımak istemesi bir tesadüf değildir.

Perinçek, “Rusya, Ukrayna rejimini nasıl büyük bir tehdit olarak görüyorsa, PKK/PYD güçlerini de aynı oranda tehdit olarak görmelidir” dedi. Ayrıca Türkiye için de “Buna mukabil Ankara da nasıl terör örgütü PKK/PYD’yi bir tehdit olarak görüyorsa Ukrayna rejiminin de aynı şekilde ABD planlarının bir parçası olduğunu ve Türkiye'yi kuşatma projesinin devamı olduğunu anlamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# pkk # Ukrayna # rusya # cia

Benzer Videolar

Aliyev, Ermenistan'ın işgalini tek tek böyle anlattı Aliyev, Ermenistan'ın işgalini tek tek böyle anlattı
Aliyev Fransa'yı böyle rezil etti Aliyev Fransa'yı böyle rezil etti
Şangay İşbirliği Örgütü bir araya geldi! Şangay İşbirliği Örgütü bir araya geldi!
Fransa'dan sosyal medya hamlesi Fransa'dan sosyal medya hamlesi
Fransa alev alev yanıyor! Fransa alev alev yanıyor!
Cezayir Fransızcayı kaldırıyor! Cezayir Fransızcayı kaldırıyor!
Suriyeliler vatanlarına geri dönüyor Suriyeliler vatanlarına geri dönüyor
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini geçti Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini geçti
AB'den Rusya'nın parasını gasp girişimi AB'den Rusya'nın parasını gasp girişimi
Irak Salwan Momika için harekete geçti Irak Salwan Momika için harekete geçti
Fransa'da tansiyon düşmüyor Fransa'da tansiyon düşmüyor
Kenya lideri dolara başkaldırdı Kenya lideri dolara başkaldırdı
Çok Okunanlar
1 Vücuttaki tüm tüylerin kökünü kazıyor!
2 Kayıp Tunç Çağı Kasabası bulundu
3 Dünya'nın en pahalı kılıcı
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Koşarken kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz?