PKK'lılar Ukrayna'ya yardıma gidiyor! CIA'dan 2 bin dolar maaş alacaklar

ABD, PKK/YPG’yi Ukrayna Ordusunda silah altına almak için çalışmalarını hızlandırdı. Önemli bilgiyi Rusya’nın RIA Novosti haber ajansı duyurdu. Ajans, Şam’daki askeri diplomatik bir kaynağın Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın başarısız gidişatı karşısında, Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarına katmak için ek adımlar attığını söyledi.

CIA, YPG ile bağlantılı aşiret liderleriyle konuyu görüştü. PKK/YPG’lı teröristler için aylın 2 bin dolar maaş teklif edildi. RIA Novosti’ye konuşan kaynak, Suriye’deki Et Tanf Üssünde Rusya’ya karşı terör saldırıları düzenlemek için terör örgütü mensuplarının ABD tarafından eğitildiğini belirtti.

CIA’nın planını değerlendiren Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, Kiev rejimi ile PKK/YPG’nin ABD’nin bölgedeki temel iki gücü olduğunu söyledi.

-Bu iki gücün kaderi, yaşamı doğrudan ABD planlarına bağlıdır. ABD planları başarısızlığa uğradığı takdirde Kiev’in de PKK/PYD'nin de sonu geliyor demektir. Bununla birlikte bu iki gücün kaderleri birbiriyle de bağlıdır. Kiev rejiminin başarısı demek, PKK/PYD'nin Kürdistan hayallerinin başarısına gidecek yolu açmak demektir. Ya da PKK/PYD'nin Kürdistan planının başarısı demek Kiev rejiminin ayakta durması anlamına gelmektedir. Bu yüzden bu iki güç birbirinden asla ayrılamaz. Ve her noktada birlikte hareket edeceklerdir. Dolayısıyla CIA'nın PKK/PYD güçlerini, Ukrayna’ya taşımak istemesi bir tesadüf değildir.

Perinçek, “Rusya, Ukrayna rejimini nasıl büyük bir tehdit olarak görüyorsa, PKK/PYD güçlerini de aynı oranda tehdit olarak görmelidir” dedi. Ayrıca Türkiye için de “Buna mukabil Ankara da nasıl terör örgütü PKK/PYD’yi bir tehdit olarak görüyorsa Ukrayna rejiminin de aynı şekilde ABD planlarının bir parçası olduğunu ve Türkiye'yi kuşatma projesinin devamı olduğunu anlamalıdır.” ifadelerini kullandı.