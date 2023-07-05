Aliyev, Ermenistan'ın işgalini tek tek böyle anlattı

Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, açılışta bir konuşma yaptı.

İşte Aliyev'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

• Azerbaycan, 2020 yılında Ermenistan’la olan savaşta zafer elde ederek 30 yıllık işgale son verdi.

• Ermenistan, hem Azerbaycan topraklarında hem de kendi topraklarında temizlik operasyonu gerçekleştirdi ve Azerbaycanlıların büyük bir kısmı yerinden edildi.

• Hocalı şehrinde gerçekleşen olaylarda 613 Azerbaycan vatandaşı, toplamda 106 kadın ve 63 çocuk da dahil olmak üzere vahşice öldürüldü.

• Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan şehirlerini yağma etti ve kültürel yapıları tahrip etti.

• Azerbaycan, Ermenistan’ın çevre felaketine neden olduğunu ve 60 milyon hektar ormanlık alanın yok edildiğini belirtti.