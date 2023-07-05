Aliyev, Ermenistan'ın işgalini tek tek böyle anlattı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Aliyev, Ermenistan’ın 30 yıllık işgaline nasıl son verildiğini ve ülkenin işgal edilen topraklarının geri alındığını tek tek anlattı.
Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, açılışta bir konuşma yaptı.
İşte Aliyev'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
• Azerbaycan, 2020 yılında Ermenistan’la olan savaşta zafer elde ederek 30 yıllık işgale son verdi.
• Ermenistan, hem Azerbaycan topraklarında hem de kendi topraklarında temizlik operasyonu gerçekleştirdi ve Azerbaycanlıların büyük bir kısmı yerinden edildi.
• Hocalı şehrinde gerçekleşen olaylarda 613 Azerbaycan vatandaşı, toplamda 106 kadın ve 63 çocuk da dahil olmak üzere vahşice öldürüldü.
• Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan şehirlerini yağma etti ve kültürel yapıları tahrip etti.
• Azerbaycan, Ermenistan’ın çevre felaketine neden olduğunu ve 60 milyon hektar ormanlık alanın yok edildiğini belirtti.
Kaynak: Unews