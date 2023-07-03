Fransa alev alev yanıyor! Gösterilerde ölenlerin sayısı artıyor

Fransa'da sokaklar yangın yeri. Yağmalanmış mağazalar, yakılmış araçlar, ateşe verilmiş ev ve iş yerleri. Fransa’da öfke dinmiyor.

Fransız polisini kurşunuyla yaşamını yitiren gencin ardından başlayan gösterilerde bir hafta geride kaldı. Sokağa çıkma yasağına uymayan göstericiler yine sokaklardaydı.

Protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alınırken Saint-Denis kentinden ölüm haberi geldi. Kundaklanan araçlara müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyeci hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha sert müdahale için harekete geçti. Eylese Sarayı’nda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlar katıldı. Macron, Fransa hükümetine ülkede düzenin yeniden sağlanması için “her şeyi yapma” talimatı verdi.

Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nael M'yi öldürmesine tepki sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. Gösteriler İsviçre ve Belçika’ya sıçramıştı. AB ülkeleri bunun üzerine alarma geçti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa’yı uyardı.

Tajani, protestoların başka bölgelere yayılmasının AB güvenliği için tehdit olduğunu savundu. "Bu durumun, bir çalkantının yaşanmakta olduğu Belçika, İsviçre ve Fransızca konuşulan tüm alana saman alevi gibi yayılmasını engellemeliyiz. Şiddete karışanlar izole edilmeli” diye konuştu.