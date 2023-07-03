Cezayir Fransızcayı kaldırıyor! Fransızca artık akademik dil olarak kullanılmayacak

Fransa’da Cezayir asıllı gencin Fransız polisinin kurşunuyla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Fransız sömürüsüne başkaldırının sembol ülkelerinden olan Cezayir’de çarpıcı bir karar alındı.

45 milyon nüfusunun 15 milyonunun Fransızca konuştuğu ülkede artık Fransızca akademik dil olmayacak. Cezayir'deki üniversitelerde 2023-2024 akademik yılından itibaren Fransızcanın yerini İngilizce alacak.

Karar daha öncede Cezayir yönetiminin gündemindeydi. Fransız sömürü sisteminin kalıntılarını temizlemek isteyen Cezayir, Fransa’da yaşanalarla karar sürecini hızlandırdı. Yükseköğretim Bakanlığı, gelecek akademik yıldan itibaren üniversitelerde Fransızcanın yerine İngilizcenin eğitim dili yapılması için hazırlıklara başladı.

Bakanlık, bu konuda yükseköğretim kurumlarıyla iletişime geçilmesi ve hazırlık toplantıları düzenlenmesi çağrısında bulundu.

28 Eylül 2022'de üniversitelerde İngilizcenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde karar almış ve bununla ilgili çalışmalara başlamıştı.