Cezayir Fransızcayı kaldırıyor! Fransızca artık akademik dil olarak kullanılmayacak

45 milyonluk nüfusun yaklaşık 15 milyonunun Fransızca konuştuğu Cezayir'de üniversitelerden Fransızcayı kaldırdı. 2023-2024 akademik yılından itibaren üniversitelerdeki eğitim dilinin İngilizce olması kararlaştırıldı.

Fransa’da Cezayir asıllı gencin Fransız polisinin kurşunuyla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Fransız sömürüsüne başkaldırının sembol ülkelerinden olan Cezayir’de çarpıcı bir karar alındı.

45 milyon nüfusunun 15 milyonunun Fransızca konuştuğu ülkede artık Fransızca akademik dil olmayacak. Cezayir'deki üniversitelerde 2023-2024 akademik yılından itibaren Fransızcanın yerini İngilizce alacak.

Karar daha öncede Cezayir yönetiminin gündemindeydi. Fransız sömürü sisteminin kalıntılarını temizlemek isteyen Cezayir, Fransa’da yaşanalarla karar sürecini hızlandırdı. Yükseköğretim Bakanlığı, gelecek akademik yıldan itibaren üniversitelerde Fransızcanın yerine İngilizcenin eğitim dili yapılması için hazırlıklara başladı.

Bakanlık, bu konuda yükseköğretim kurumlarıyla iletişime geçilmesi ve hazırlık toplantıları düzenlenmesi çağrısında bulundu.

28 Eylül 2022'de üniversitelerde İngilizcenin desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde karar almış ve bununla ilgili çalışmalara başlamıştı.

# cezayir # fransa # Fransızca

Benzer Videolar

Suriyeliler vatanlarına geri dönüyor Suriyeliler vatanlarına geri dönüyor
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini geçti Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini geçti
AB'den Rusya'nın parasını gasp girişimi AB'den Rusya'nın parasını gasp girişimi
Irak Salwan Momika için harekete geçti Irak Salwan Momika için harekete geçti
Fransa'da tansiyon düşmüyor Fransa'da tansiyon düşmüyor
Kenya lideri dolara başkaldırdı Kenya lideri dolara başkaldırdı
İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e saldırı İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Putin Dağıstan'da halkla bir araya geldi! Putin Dağıstan'da halkla bir araya geldi!
ABD ortağı PKK'nın suçlarını örtüyor! ABD ortağı PKK'nın suçlarını örtüyor!
Fransa'da sosyal medya kararı! Fransa'da sosyal medya kararı!
Rusya-Çin ilişkileri yeni boyutta Rusya-Çin ilişkileri yeni boyutta
Trump'tan LGBT dayatmasına karşı adım Trump'tan LGBT dayatmasına karşı adım
Çok Okunanlar
1 Bisiklet egzersizi hareketlerini yanlış yapıyoruz
2 İstanbul'da hava nasıl olacak?
3 3 Temmuz Resmi Gazete kararları
4 Gram altın tarihi zirvesini gördü!
5 Akaryakıta bir zam daha!