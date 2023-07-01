AB'den Rusya'nın parasını gasp girişimi! Dondurulan 200 milyar avroya el koymak istiyorlar

Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik darboğazı Rusya’nın Avrupa’da bulunan ve dondurulan 200 milyar avroluk varlığına el koyarak aşmaya çalışıyor. Gerekçe olarak da Ukrayna’daki savaşın getirdiği yıkım gösteriliyor.

Konu, Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesinde ele alındı. Zirve sonrası açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Komisyon, dondurulan varlıklarla ilgili bir teklif hazırlayacak. Bu teklifte, ihtiyatlı bir şekilde Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından sağlanan karlara odaklanacağız" dedi. Von der Leyen, Avrupa Merkez Bankası'nın bu konudaki görüşlerini ve endişelerini çok ciddiye aldıklarına işaret etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de çok ciddi olduklarını ve bu durumun bütün unsurlarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Michel, dondurulan varlıklar konusunda benzer düşünen ortaklarla birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Ancak Avrupa Merkez Bankası 2 hafta önce Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıkları konusunda Avrupa Birliği Komisyonu'nu uyardı. Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklarına ya da gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankasında, büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceği endişesi hakim.

Batı ülkeleri savaş ve uygulamaya koydukları yaptırımlar kapsamında, Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar avrosunu dondurmuştu. 200 milyar dolardan fazla varlığın Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde doldurulmuş durumda. Ayrıca Avrupa’da Rus kişi ve şirketlere ait yaklaşık 30 milyar avro da donduruldu.

Dondurulan varlıklardan elde edilen geliri, sahibinin rızası olmadan kullanmanın, uluslararası hukuk, finansal piyasalar ve uluslararası yatırımcılar üzerindeki etkileri tartışılıyor.