Kenya lideri dolara başkaldırdı: "Yerel paralarla ticaret yapabilmeliyiz"

Uzun yıllar Almanya ve İngiltere’nin sömürgesi olan Kenya’da Devlet Başkanı William Ruto, her platformda Batı’nın sömürgeciliğine tepki gösteriyor. Ruto, Paris'te 40 devlet ve hükümet başkanı ile iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi’nde konuştu. Kenya Devlet Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte katıldığı oturumda ABD doları, IMF ve Merkez Bankası’na karşı güçlü çıkışı ile dikkat çekti.

Afrika’nın finansal özgürlüğe sahip olmasını savunan Ruto, “Afrika ülkeleri neden kendi aralarında yaptığı ticarette dolar kullanmak zorunda? Yerel para birimleriyle ticaret yapabilmeliyiz.” dedi. Sık sık Kenya'nın ticaret için dolara olan bağımlılığını azaltma planından bahseden Ruto, küresel finans kuruluşlarını adil politikalara sahip olmaya çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u karşısında adeta haykıran Ruto, “Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var. Yeni bir eşitler örgütü. İşler ileriye değil, geriye doğru gidiyor. Bizi duymuyorsun” diye konuştu.