Putin Dağıstan'da halkla bir araya geldi! Rus liderden dünyaya mesaj...

Wagner’in ayaklanmasını 24 saat geçmeden bastıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan’da halkla buluştu. Kalabalığın arasına karışan Putin’e halk sevgi gösterisinde bulundu. Putin'in görüntüleri, Kremlin tarafından basına servis edildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayaklanmayı bastırdı. Ardından halkla buluştu.

Vladimir Putin, Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet Dağıstan’ı ziyaret etti. Putin tarihi şehir Derbet’te halkın arasında karıştı. Kremlin’in servis ettiği görüntülerde Putin, halkla el sıkıştı, fotoğraf çektirdi.

Putin’in Dağıstan’da halkla iç içe görüntü vermesi güçlü liderliğinin halka dayandığını gösteren bir hamle olarak değerlendirildi. İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Putin’in halkla buluşmasını ‘alışılmışın dışında bir olay’ ifadeleriyle nitelendi.

Öte yandan Moscow Times’ın haberine göre General Sergey Surovikin tutuklandı. Generalin, ayaklanmadan haberi olduğu ve Yevgeni Prigojin “sempatizanı” olduğu belirtiliyor.

# rusya # vladimir putin # Wagner # dağıstan

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