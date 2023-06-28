Rusya-Çin ilişkileri yeni boyutta: İki ülke anlaştı

Rusya ve Çin yakınlaşmasının yeni boyuta taşınması hedefleniyor.



2 ülke füze savunması konusunda müzakerelerde bulundu. Müzakerelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada "27 Haziran’da, Moskova’da füze savunması konusu üzerine Rusya ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında istişareler gerçekleşti. Bu konunun küresel ve bölgesel boyutları da dahil olmak üzere çeşitli yönleri kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadeleri kullanıldı.



Heyetlerin bu konuda müzakereleri sürdüreceği aktarılarak, "Gelecekte bu türden istişareleri düzenli olarak yapılması niyeti teyit edildi" vurgusu yapıldı.