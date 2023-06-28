Trump'tan LGBT dayatmasına karşı adım: "Seçilirsem yasaklayacağım..."

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda, çocukları trans yapmak için uygulanan cinsel prosedürleri 50 eyaletin tamamında yasaklayacağını söyledi.



Trump, “çocuklara bu ameliyatları öneren eğitimciler ve psikolojik danışmanlar cezalandırılmalı, bu ameliyatları 18 yaşın altındaki çocuklara uygulayan doktorlar federal destekten mahrum bırakılmalı” ifadelerini kullandı.



Donald Trump, daha önceki açıklamalarında da LGBT’nin ‘toksik bir ırk teorisine’ inandığını belirtmiş; "Çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal ve cinsel unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.



Washington Eyalet Senatosu, nisan ayında, 18 yaşından küçük çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatına izin veren yasayı onaylamıştı. Yasa uyarınca, eğer 18 yaşından küçük bir çocuk trans olduğunu söyler ve ailesi ameliyat olmasına izin vermezse, eyalet yetkilileri, çocuğu ailesinden alıp trans işlemleri olması için götürecek ve trans sığınma evlerine yerleştirecek.



LGBT dayatmasına tam destek veren ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı olmalarının önündeki yasal engellerin kaldırılması için direniş çağrısı yapmıştı. Biden, çocukların beden ve ruh sağlığını korumak isteyen aileleri ve yetkilileri ise nefret suçu işlemekle itham etmişti.



Hükümetlerin de detsteğiyle toplumsal çürümeyi dayatan LGBT Lobisi, Haziran ayında ABD ve Avrupa’da etkinliğini arttırdı. LGBT'nin hedef kitlesi de çocuklara kadar indi.



LGBT'nin çıplaklık ve cinsellik içeren sözde onur eylemlerinde, 10 yaşlı altı çocuklar ön saflarda yürütülüyor. Doğal olmayan, sonradan imal edilmiş cinsiyetler, “Toplumsal cinsiyet” adı altında ilkokul müfredatlarına sokulmaya çalışılıyor.



ABD'nin, LGBT lobisinin etkin Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde, aileler de dayatmaya karşı çocuklarını korumak için haftalardır eylemler düzenleniyor.