Yunanistan'da yeni hükümet görevine başladı

Yunanistan'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından Kiryakos Miçotakis liderliğinde kurulan yeni hükümet görevine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’i telefon ile arayarak seçim başarısı dolayısıyla nedeniyle tebrik etti.

Yunanistan’da ikinci Miçotakis dönemi başladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Kiryakos Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

Cumhurbaşkanlığındaki resmi törende yeni Bakanlar Kurulu üyeleri de göreve başlamak üzere yemin etti.

Yeni hükümette, eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Savunma Bakanı olurken, Dışişleri Bakanlığı görevine Miçotakis’in yakın arkadaşı olan Giorgios Gerapetritis getirildi.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'İ TEBRİK ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Miçotakis’i telefon ile arayarak seçim galibiyeti dolayısıyla kutladı. Görüşmede Erdoğan, yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlı olması temennisini iletti.

# yunanistan # seçim # Kiryakos Miçotakis

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