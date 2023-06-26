Wagner krizi Duma'yı harekete geçirdi

Rusya, Wagner krizinin ardından özel askeri şirketlerin faaliyetlerine yeni yasal düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Bu yönde, Rusya Meclisinin alt kanadı Duma’da çalışmalara başlandığı bildirildi.

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Rusya, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek yasa hazırlığı hazırlığında..

Rusya Meclisinin alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Wagner gibi özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi. Kartapolov, “Bu şirketlerle ilgili yasa düzenlemek gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz” yanıtını verdi.

Kartapolov ayrıca, isyan girişiminde bulunan Wagner Grubu’nun geleceği ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

# Wagner # rusya # Prigojin

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