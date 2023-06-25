TEDx'te skandal konuşma! Pedofiliyi savundu!

Batı’nın LGBT dayatmasına tüm dünyada tepkiler artarken, bu kez de pedofilinin normalleştirilmesi için harekete geçildi. Dünya genelinde yaptıkları konferanslarla bilinen TEDx'in, Almanya'daki etkinliğinde pedofili propagandası yapıldı.

Batı’nın LGBT dayatmasına tüm dünyada tepkiler artarken, bu kez de pedofilinin normalleştirilmesi için harekete geçildi. Dünya genelinde yaptıkları konferanslarla bilinen TEDx'in, Almanya'daki etkinliğinde pedofili propagandası yapıldı. Konuşmacı Mirjam Heine, “Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz." diyerek, çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalıştı. Skandal konuşmaya, dünyadan tepki yağdı.

Batı kapitalizmi çocuklara göz dikti; cinsiyetsizleştirme projesi LGBT’nin ardından şimde de pedofiliyi normalleştirmek için düğmeye basıldı.

Halk dilinde sübyancılık olarak da bilinen Pedofili; yetişkin birinin, çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel bir hastalık...

Dünya genelinde yaptıkları konferanslarla dikkat çeken TEDX'in Almanya'daki organizasyonunda pedofili ile ilgili büyük bir skandala imza atıldı. Konuşmacı Mirjam Heine, pedofilliğin cinsel tercih olduğunu iddia ederek, çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalıştı.

Tıp öğrencisi Mirjam Heine'nin, yasalarca da ‘cinsel istismar’ suçu olan pedofiliyi normalleştirme adına yaptığı bu skandal konuşma, büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine konuşmanın Youtube'dan yayınlanan videosu, TEDX tarafından kaldırıldı.

TEDX’ten yapılan açıklamada, "Konuşmacımız kendi güvenliği için konferans görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Buna saygı duyduk ve kaldırılmasını onayladık. Ayrıca belirtmek isteriz ki; TEDx olarak Pedofiliyi desteklemiyoruz" ifadeleri kullandı.

# almanya # pedofili

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