Zengin jeolojik birikim tescillendi: İran'daki Aras Jeoparkı Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Gerekli incelemeler tamamlandı. İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki 400 milyon yıllık geçmişe sahip arazi UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine kaydedildi.

Aras Jeoparkı 1670 kilometrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Bu alan UNESCO tarafından uluslararası bir jeopark olarak tescillendi.

Tescil işlemleri Doğu Azerbaycan Eyaletine bağlı Culfa şehrinde düzenlenen kutlama töreni ile yapıldı. Aras Serbest Sanayi ve Ticaret Bölgesi yönetimi ev sahipliği yapılan törende Türkiye, Çin, Ermenistan, gibi ülkelerden diplomatik temsilciler de yer aldı.

Aras Nehri kıyısında yer alan bölgede nadir ve değerli kabul edilen mineraller, taşlar, farklı tortul ve magmatik kayaçlar, fosiller, yer şekilleri, şelaleler ile vadiler bulunuyor. İran’ın Nahçıvan ve Ermenistan sınırındaki jeoparkta, bunların yanı sıra kiliseler ve tarihi kervansaraylar da yer alıyor. Bölgede devam eden ticareti faaliyetlerin yanı sıra turizm ve eğitimin de canlandırılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre, jeoparklar genellikle volkanik patlamalar, depremler ve tsunamiler dahil olmak üzere jeolojik tehlikeler hakkında farkındalığı artırıyor. Aynı zamanda iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi ve doğal afet etkilerinin hafifletilmesi gibi sosyal konulara ilişkin de farkındalığı ve anlayışı geliştirdiği görüşleri de bulunuyor.