Donanmanın gücü Atina'yı korkutuyor! Yunan basını milli fırkateynleri mercek altına aldı

Türkiye'nin milli firkateynleri Yunanistan'ın gözünü korkutuyor. Yunan basını, fırkateylerin Ege'deki harekât ortamına etkisini inceledi. "Türkler Ege'nin bazı bölgelerine girişin kapatılması ve takımadaların büyük bir bölümüne erişimin engellenmesi koşullarını yaratmaya çalışıyor" diye yazıldı.

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A2/AD stratejisi, son yıllarda savaş ortamı tasarımlarının başında geliyor. Bu strateji, Türkçe “Girişi Önleme/Bölgeyi Koruma” anlamına geliyor. Amacı da düşman güçlerin dost bölgeye girişini durdurmak ve bölgede serbestçe operasyon yapmasını sağlayacak savaş gücünü yok etmek..

Yunanistan, Türkiye'nin geliştirdiği bu yeteneklerden rahatsız. Yunan basını gelişmeleri endişe ile mercek altına alıyor.

Türkiye'nin adım adım inşa ettiği A2/AD savunma kalkanına Yunan Pentapostagma gazetesi odaklandı. Haberde İstanbul Sınıfı Fırkateynlerin Ege Harekât Ortamına Etkisi” başlığı kullanıldı.

Gazetede, “Türkler, İstanbul Sınıfı firkateynleri ile Küçük Asya kıyılarına konuşlandıracakları ATMACA'larla Ege'nin bazı bölgelerine girişin kapatılması ve takımadaların büyük bir bölümüne erişimin engellenmesi koşullarını yaratmaya çalışıyor.” denildi.

Ayrıca, “SİPER füzeleri ile de Doğu Ege ve Oniki Ada'nın hava sahası üzerinde kontrolü ele alacaklar.” ifadelerine de yer verildi.

Türk donanmasının niteliği kadar niceliği de Atina'da gerginlik konusu. Gazetede, “Türk Deniz Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz donanmaları içinde 16 gemi ile en fazla firkateyne sahip donanma olduğu bilgisi de kullanılıyor.

# yunanistan # milli fırkateyn # türk donanması

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