Prigojin böyle geri çekildi!

Wagner'in lideri Prigojin, Rusya'daki silahlı isyan girişimini Belarus'un arabuluculuğuyla durdurduktan sonra Cumartesi gecesi Rostov-on-Don şehrinden ayrılarak Belarus'a gitti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu lider Aleksandr Lukashenko'nun Minsk'in çözüm sürecinde arabuluculuk yapması konusunda anlaştıklarını açıklayarak, arabuluculuğun "Belarus Devlet Başkanı'nın şahsi inisiyatifi olduğunu ve kan dökülmesini önlemek amacıyla ortaya çıktığını" belirtti.

Peskov, Prigojin'in herhangi bir cezai kovuşturma olmaksızın Beyaz Rusya'ya gideceğini de sözlerine ekleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözünün Prigojin'in güvenliği ve emniyetinin garantisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Unews

# Prigojin # rusya

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