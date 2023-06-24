Wagner'in lideri Prigojin'den ayaklanma çağrısı! Putin'den kararlılık mesajı verdi

Wagner’in bulunduğu Rostov, kuşatma altında tutuluyor. Rusya lideri Putin'e hem ülke içinden hem de Rusya'nın yakın müttefiklerinden destekler geliyor.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı. Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna sınırındaki birliklerini, Rusya’nın stratejik liman kenti Rostov’a çekti. Askeri ayaklanma çağrısı yaptı.

Wagner’in isyan girişimi, NATO kuşatmasına karşı Ukrayna’da operasyon yürüten Rusya’da büyük tepki topladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ülkemizi sırtından bıçakladılar” dedi, ihanetin cezasının ağır olacağını söyledi.

Halka seslenen Rusya Lideri Putin, ülkesinin Ukrayna’da ABD ve Batı’ya karşı savaş verdiğini anımsattı. “hainlerin birliğimizi bozmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Wagner lideri Prigojin'in ayaklanma çağrısıyla ilgili soruşturma açtı. Prigojin hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem ülke içinden hem de Rusya'nın yakın müttefiklerinden destek geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ülkenin tek bir başkomutanı var.” diyerek, halka birlik çağrısı yaptı. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de, iç ve dış düşmanlara karşı herkesi Rusya Lideri Putin'in etrafında birleşmeye çağırdı.

Aynı yönden çağrılar milletvekilleri ve komutanlardan da geldi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, milletvekilleri ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “ülkenin birliğini hedef alan ihanet cezasız kalmamalı” denildi.

Öte yandan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, “isyanı bastırmaya hazırız” açıklaması yaptı. Kadirov, Rosgvardiya’ya bağlı Çeçen askerlerin, gerilim bölgelerine gitmek üzere yola çıktığını duyurdu. Kuzey Osetya lideri Sergey Menyaylo da Wagner birliklerine “Prigojin'in emirlerine uymayın, fazla ileri gitti” çağrısı yaptı.

Rus ordusu, isyanı bastırma kararlılığında... Wagner’in bulunduğu Rostov kentine giden yollar kapatıldı. Wagner güçleri, Rostov’da kuşatma altında tutuluyor. Rostov sokaklarındaki Wagner birliklerine, kent halkı da tepki gösteriyor...