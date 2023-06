Rusya'da "Wagner" krizi! Putin çok sert konuştu!

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rusya'da bulunan Rostov'u kontrol altına aldıklarını iddia etti.

Prigojin, kuvvetlerinin Rus ordusu tarafından bombalandığını iddia ederek bir silahlı itaatsizlik başlattı.

Prigojin, Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un komuta merkezinden Wagner'in güçlerinin yaklaştığını öğrenince kaçtığı yalanını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. Putin, Prigojin'i bu ifadelerle yalanladı:

- Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor. Her türlü kavgayı bir kenara atmak lazım. Toplumumuzu bölme girişimleri, sırtından bıçak saplamaktır, Ülke idaresi Rusya’da bir kez daha bölünmeye izin vermeyecek, halkımızı koruyacağız. Tüm zorlukların üstesinden gelip daha güçlü olacağız. Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu. Her türlü iç fitne, devletçiliğimiz ve ulusumuza yönelik ölümcül tehdittir. Bu, Rusya’ya, halkımıza vurulan darbedir. Ülkemizi bu tür tehditlere karşı korumaya yönelik eylemlerimiz sert olacak. Rusya ordusu, silahlı isyan organize edenleri etkisiz hale getirmek için gereken emirleri aldı. İsyan girişiminden sorumlu olan herkes kaçınılmaz olarak cezasını çekecek, yasalar ve halk karşısında cevap verecek. Her türlü sınavın üstesinden geleceğiz ve daha da güçlü olacağız. Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak. Birliğimizi bölen eylemler aslında halkımıza, şu anda cephede savaşan silah arkadaşlarımıza karşı ihanettir. Bu, halkımızın sırtına bıçak saplamaktır. Halkımızın geleceğinin belirlendiği bu savaş tüm güçlerin birleşmesini gerektiriyor. Birlik, konsolidasyon ve sorumluluk gerektiriyor. Bizi zayıflatan her şey, dış düşmanlarımızın bizi içimizden bozmak için yararlanabileceği veya hatta şimdiden yararlandığı tüm kavgalar bir kenara atılmalı.