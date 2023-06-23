ABD'li anne kızını LGBT'ye kurban verdi: "LGBT ideolojisini övmeyi bırakın"

Doğal olmayan cinsel kimliklerle çocuklara kadar inen dayatmalar, aile bağlarını ve toplumsal dayanışmayı dağıtmak için vaat edilen sözde özgürlükler, Amerikan halkını da vuruyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abigail Martinez isimli bir anne, katıldığı duruşmada, kızının LGBT dayatmasına nasıl kurban gittiğini gözyaşları içinde anlattı.

Anne Martinez, 3 buçuk sene önce intihar eden 19 yaşındaki kızının, 16 yaşından itibaren LGBT lobisinin esareti altına girdiğini söyledi. “Kızımı, cinsiyet ideolojisi öldürdü” diyen Martinez, yetkililere ve tüm topluma “LGBT ideolojisini övmeyi bırakın” çağrısı yaptı.

ABD’de başta Kaliforniya'da olmak üzere son dönemde LGBT dayatmasına karşı ailelerin tepkisi arttı. Aileler, LGBT lobisinin ilkokul müfredatlarına sızma girişimine karşı, okul önlerinde protestolar düzenliyor.

Joe Biden yönetimi ise, tüm tepkilere rağmen LGBT lobisine tam destek veriyor. Biden, geçtiğimiz haftalarda LGBT’nin Onur ayı etkinliklerine ev sahipliği yapmış, Beyaz Saray’a ABD bayrağından daha büyük LGBT bayrakları asıldı.

Biden'ın açıklamalarında sık sık trans çocuklara vurgusu yapması da dikkat çekiyor. ABD Başkanı, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı olmalarını sınırlandıran yasalara karşı direniş çağrısı yapmış, LGBT dayatmasına karşı çıkan aileleri ve yetkilileri “nefret dolu” olmakla suçlamıştı.