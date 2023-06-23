Avrupa'nın göbeğinde FETÖ mitingi! FETÖ'cüler Strasbourg'da AİHM önünde miting düzenledi

15 Temmuz sonrası ABD ve Avrupa’ya kaçan FETÖ’cüler, Fransa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, miting yaptı. 2 bin KHK’lının katıldığı Türkiye karşıtı mitinge, Avrupalı siyasetçiler destek verdi. Cezaevlerindeki teröristlerin serbest bırakılması için Ankara’ya baskı kurma çağrısı yapıldı.

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Fransa, Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarının mitingine ev sahipliği yaptı.

Strasbourg’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin FETÖ’cü Hidayet Karaca’nın başvurusunu görüştüğü sıralarda, terör örgütü üyeleri ve destekçileri de mahkeme önünde miting düzenledi. “Adalet buluşması” adı altındaki Türkiye karşıtı eyleme, FETÖ’cü ve KHK’lıların yanı sıra, yabancı siyasetçiler de destek verdi.

Mitingde, cezaevlerindeki FETÖ’cü teröristlere özgürlük istendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Ankara’ya bu yönde baskı kurma çağrısı yapıldı. Mitinge katılan Firari FETÖ’cü Enes Kanter, “içerdeki kardeşlerimizi unutmadık” ifadelerini kullandı.

Terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sundukları mektup ile Türkiye’yi şikayet etti.

FETÖ’nün Almanya merkezli yapılanması sözde Barışçıl Eylemler Platformu, mitingi Youtube’dan canlı yayınladı. Yayına firari FETÖ’cüler Erkam Tufan, Cevheri Güven, Tarık Toros, Bedrettin Uğur da katıldı.

AİHM’e Türkiye’yi şikayet eden FETÖ’cülerin, çağrısı yerini buldu. Hidayet Karaca’nın başvurusunu 8 yıl sonra karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ’cü Karaca’nın tutuklanmasını hukuka aykırı bularak, Türkiye’nin 18 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

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