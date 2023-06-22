Titan'da korkunç detay: Titanic'te ölenlerin soyundan geliyormuş!

ABD Sahil Güvenliği, denizaltında 5 kişinin olduğunu duyurdu.

Özel bir şirket olan OceanGate tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Film ile popülaritesini daha da artıran trajedi zengin turistlerin uğrak noktası haline gelmişti.

250 bin Dolar ödeyerek Titanik'i görmek için dalan 5 kişiyi taşıyan denizaltı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

Titan isimli aracın battığına kesin gözüyle bakılıyor. Bölgeden gelen ritmik ses sonrası Titan'dakilerin hala hayatta olabileceğine dair umutlar sürüyor.

Titan’la bir yolculuğun 250 bin dolarlık maliyetinin olması, bunu yalnızca az sayıda kişinin yapabileceği bir aktiviteye dönüştürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken New York Times'ın haberi kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

New York Times adeta 'tarih tekerrürden ibarettir' sözünü haklı çıkaran bir bilgiye ulaştı.

Titanic turist denizaltısında kaybolan OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın karısı, gemi 1912'de battığında ölen iki birinci sınıf yolcunun soyundan geliyor.