İsrail dünyanın gözü önünde sivillere saldırıyor! 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusu bir çocuğun daha ölümüne neden oldu. Cenin'deki baskında, 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da, Filistinlilere saldırıların dozu artıyor.. İsrail askerlerinin 19 Haziran’da Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e düzenlediği saldırıda 15 yaşındaki Sedil Nagnagiyye ağır yaralanmıştı.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden kız çocuğu ile birlikte, 2’si küçük 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 174’e yükseldi.