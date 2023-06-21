The Economist Türkiye için bu ifadeleri kullandı: "Türkiye NATO'da zorunlu baş ağrısı"

“NATO’nun zorunlu baş ağrısı”, “NATO’daki serseri mayın”… İngiliz sermayesinin yayın organı The Economist’te Türkiye bu ifadelerle nitelendi.

"ERDOĞAN ZAMAN ZAMAN NATO'NUN GENİŞLEMESİNE KARŞI"

The Economist dergisinde, "Türkiye, NATO için değerinden daha fazla sorun mu yaratıyor?" başlıklı bir makale kaleme alındı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini pazarlık konusu yaparak taviz koparmaya çalıştığı belirtilen yazıda, Erdoğan’ı zaman zaman NATO’nun genişlemesine karşı çıktığı ifade edildi:

- Vetosunu geri çekmesi karşılığında ABD'den ya da tam tersini yapması karşılığında Rusya'dan taviz koparmaya çalışıyor olabilir. Erdoğan zaman zaman NATO'nun genişlemesine prensip meselesi olarak karşı çıkıyor. Yakın zamanda The Economist için kaleme aldığı bir köşe yazısında Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılma talebinde bulunarak NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemekle suçlayacak kadar ileri gitti.

The Economist’teki makalede Finlandiya’nın üyeliğinde olduğu gibi İsveç’in NATO’ya katılmasında geri adım atsa bile Erdoğan açısından sonuçlarının olacağı vurgulandı. İsveç’in Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine destek olmayacağı belirtildi.

"TÜRKİYE NATO'DA BİR BAŞ AĞRISI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Batı’nın Erdoğan güvenmediğinin altı çizilen makalede, Türkiye ve Batı'nın terör konusunda hiçbir zaman aynı fikirde olmayacağına dikkat çekildi. Türk halkının yüzde 65’inin NATO’ya güvenmediği belirtilen The Economist makalesinde, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasının ya da çıkarılmasının hayal olduğu ifade edildi: