Zengezur Koridoru'nda İsrail'in hesabı: Türkiye-İran çekişmesi etki alanı sağlıyor

Ankara- Tahran rekabetini analiz eden Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat ise Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı güvensizliklerden beslenen dar rekabetçi politikaların, ABD ve İsrail’in etkinlik kazanmasını sağladığına dikkat çekti.

Türkiye ile İran arasında rekabet, ABD-İsrail cephesini besleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü “İran’ın Zengezur Koridoru ile ilgili tavrı bizi üzüyor” açıklamaları ABD ve İsrail’in dahil olduğu daha geniş ölçekli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Erdoğan açıklamasında Tahran yönetimine açık kapı bıraktı, “Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek karayolu gerek demiryoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de ‘Pekin-Londra hattı’ da açılmış olur” dedi.

Zengezur Koridoru, Kasım 2020’de Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını ve Karabağ’ı kurtarmasından sonra gündeme gelen bir proje.

Koridor, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayarak Bakü’den Türkiye’ye ulaşacak kesintisiz demiryolu ve karayolu hatlarını içeriyor. Ancak İran’ın yarı resmi kuruluşları Zengezur koridorunu “NATO’nun Turan koridoru” diye niteliyor.

Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, Zengezur Koridoru ile ilgili iki ülke rekabetinin etki ve sonuçların analiz etti.

Karabağ Zaferi’nden soran gündeme gelen Altılı Platform önerisinin hayata geçmediğini belirten Akfırat, “En önemli adım, İran ile Türkiye’nin bir masa etrafında bu meseleyi ayrıntılı olarak ele alması ve ihtilafları giderip, ortaklık noktaları konusunda bir mutabakata varması olabilir” ifadelerini kullandı. Akfırat, Ankara ve Tahran arasında rekabetten ABD ve İsrail’e etki zemini yarattığını vurguladı.

- Bugün, ABD’nin yönlendirmesiyle, Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin dahil olacağı Rusya, Çin, İran karşıtı bir ittifakın kurulmasının zemini yoktur. En başta Türkiye ile Rusya’nın nesnel çıkarlarının stratejik ortaklık yolunda ilerlemeyi gerektirmesi, yanı sıra tek tek adı geçen her ülkenin Rusya, Çin ve İran ile ilişkileri, böyle bir duruma izin vermez. Ancak Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı güvensizliklerden beslenen dar rekabetçi politikalar, ABD ve İsrail’in etkinlik kazanmasını sağlar ve sağlıyor. Bu konuda Ankara’nın olduğu kadar Tahran’ın da sorumlu bir yaklaşım geliştirmesi zorunluluğu var.

Akfırat, Zengezur koridorundan İran’ın da yararlanacağı koşulları oluşturmanın ve bölgede ABD-İsrail etkenlerini devre dışı bırakmanın sadece İran’ın değil Türkiye’nin de yararına olacağının altını çizdi.