Çin, ABD'ye kırmızı çizgisini hatırlattı

Tayvan’ı silahlandıran ve Asya-Pasifik’te kışkırtma girişimlerine hız veren ABD’den, 5 yıl sonra Çin’e ilk üst düzey ziyaret yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Dışişleri Bakanı Quin Gang ile bir araya geldi.

"ABD, ÇİN'İN ÇIKARLARINA ZARAR VERECEK EYLEMLERDEN KAÇINMALI"

Çin Devlet Başkanı Şi, Blinken’ı, Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede çok kutupluluk vurgusu yapan Şi, ABD’yi, Çin’in ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

- Hiçbir ülke diğerini kendi iradesine göre biçimlendirmeye çalışmamalı, meşru kalkınma hakkından mahrum etmemeli. ABD, Çin'e saygı göstermeli. Çin'in meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmalı.

Şi Cinping, iki ülkenin tarihe, haklarına ve dünyaya karşı sorumlu davranarak ilişkilerini uygun şekilde yürütmesi gerektiğini belirtti.

- ABD tarafı akılcı ve pragmatik bir tutumu benimseyerek Çin ile aynı doğrultuda çalışmalı.

Blinken ise, ABD’nin Çin ile çatışma arayışında olmadığını savundu. Ülkesinin Tayvan ve Asya-Pasifik’teki kışkırtma adımlarını perdeleyerek, diyalog ve iş birliği vurgusu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde ise Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi. Qin görüşmede, Blinken’ı Tayvan konusunda bir kez daha uyardı. “ABD, Tek Çin ilkesine ve Çin-ABD Ortak Bildirisi'ne bağlı kalmalı; Tayvan’ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdünü yerine getirmeli…” ifadelerini kullandı.

Blinken’ın ziyareti, Çin ile ABD arasında şubat ayındaki "casus balon" krizi nedeniyle iptal edilmişti. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'de göreve gelmesinden bu yana Çin’e giden en üst düzey yetkili ve 5 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.