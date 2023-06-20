Uzayda dikkat çeken keşif: Güneş'ten daha sıcak! Yeni bir gezegen mi?

Bilim insanları bin 400 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegen benzeri nesnenin, Güneş'ten daha sıcak olduğunu tespit etti.

Uzaydaki bu nesneler, gezegenlerle yıldızlar arasındaki ilginç bir kategori olan ‘kahverengi cüce’ olarak adlandırılıyor.

Kahverengi cüceler, gezegenlerden daha sıcak olma eğiliminde olsalar da, genel olarak Güneş benzeri sıcaklıklara ulaşamazlar.

Ancak yeni tespit edilen cisim, ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngede ki sıcaklığı 8 bin Kelvin'i yani 7 bin 727 santigrat dereceyi aşıyor.

Keşif, büyük kütleli yıldızların yörüngesinde dönen gaz devlerine ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.