TCG Nusret Müze Gemisi o geminin anısını yaşatıyor

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Bartın'a geldi.

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Amasra Limanı'na demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı. Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Ziyaretçilerden Murat Çakır, gazetecilere, gemide çok duygusal anlar yaşadığını ve okuduğu tarihi bir kez daha hissettiğini dile getirdi.

Geminin tarihinin, ülkenin bugünlere gelmesinde yapılan planlamalarla ilgili gerçekleri hatırlattığını anlatan Çakır, "Okuduklarımızın dışında gördüklerimizle yaşamak başka duygu. Allah şehitlerimizden razı olsun, bu vatan kolay kazanılmamış, onu anladık, duygusunu yaşadık. Okumak başka burada yaşamak çok başka." dedi.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tcg # gemi

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