TUSAŞ'tan THY için milli uçak hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını THY için üretecek. Üretilen uçaklar ise Türk Hava Yolları'nın pilot eğitimlerinde kullanılacak.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Hava Yolları'nın pilot eğitimlerinde kullanması amacıyla yerli ve milli uçak üretecek.

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletmesi ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için anlaşma yapıldı.

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmanın önemini ve heyecanını anlattı.

10 yıldaki pilot ihtiyacının 11 bin olduğunu söyleyen Bolat, Türkiye’nin yılda sadece 201 pilot yetiştirdiğini söyledi.

Bu kapsamda, proje ile hem uçak hem de pilot ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tusaş # türk hava yolları

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