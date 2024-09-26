Sabri Ülker Bilim Ödülü sahibini buldu

Sabri Ülker Vakfı tarafından 2016 yılından bu yana verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

9'uncusu verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü'nü, Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nden, Kök Hücre Kromatin Grubu'nun liderliğini yürüten Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu kazandı.

Kök hücre biyolojisi ve embriyonik gelişim alanındaki katkılarından dolayı Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görülen Karslıoğlu, yaşamın ilk birkaç gününde embriyoların geçirdiği genetik, epigenetik ve metabolik değişimleri inceleyen araştırmalar yapıyor.

Karslıoğlu'na ödülünü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi ve Ödül Jürisi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi Dekanı (Harvard T.H. Chan School of Public Health) Prof. Dr. Andrea Baccarelli ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz takdim etti.