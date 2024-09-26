EYT'yi kaçıranlar dikkat: Kademeli emeklilik çıkacak mı 2024?

1999-2008 arasında işe başlayanlar EYT'yi kaçırınca kademeli emeklilik sistemi ile emekliliğin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Sosyal medyada kademeli emeklilik talepleri çığ gibi büyümeye devam ediyor. Vatandaş "1 günün karşılığı 20 yıl olmamalı. Bu adalet değil" diye isyan ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise kademeli emeklilik konusunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini belirterek tarih verdi.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." demesi ile kademeli emekliliğin kapısını kapatsa da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamaları yeniden umutları yeşertti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” sözleri heyecan yarattı. Meclis'in açılmasından sonra kademeli emeklilik yasasının çıkıp çıkmayacağı belli olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

"EYT düzenlemesi ile birlikte sosyal güvenlik sisteminde büyük bir adaletsizlik oluştu. Kademeli emeklilik eninde sonunda gelecek. Çünkü sosyal güvenlik sistemi bir zincirdir ve EYT ile bu zincir koptu." diyen SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin mutlaka yapılacağını ve bu düzenlemenin 2027 yılına kadar hayata geçirilebileceğini vurguladı.