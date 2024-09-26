S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak? O iddialarla ilgili MSB kaynaklarından açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddiaları yanıtladı.

Kaynaklar, "Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine "TSK, Lübnan'dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir." dedi.