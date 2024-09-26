36 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1046'sı Irak'ın, 1003'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirten Zeki Aktürk, "Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaptı.

Zeki Aktürk, son bir hafta içerisinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 10 bin 876 olduğunu açıkladı. Aktürk, "Son bir haftada engellenen 1716 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 78 bin 705'e ulaşmıştır." dedi.

BAKAN YAŞAR GÜLER'İN TEMASLARI

Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 20 Eylül'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçilerini kabul ettiğini, 23 Eylül'de ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı Vekilini ağırladığını, aynı gün Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldığını söyledi.

Bakan Yaşar Güler'in, 24 Eylül'de beraberinde komuta kademesiyle Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katıldığını, Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayii Bakanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, şunları aktardı:

"Bu vesileyle, iki devlet, tek millet anlayışıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin 20 Eylül Egemenlik Günü'nü bir kez daha kutluyor, kahraman Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren Vatan Muharebesi'nin dördüncü yıl dönümü ve 27 Eylül Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz."

Zeki Aktürk, Bakan Yaşar Güler'in, 25 Eylül'de 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alarak talimatlar verdiğini belirterek, bugün de Hakkari ziyaretlerinin gerçekleştiği bilgisini verdi.

"TÜM BÖLGENİN KAOSA SÜRÜKLENME TEHLİKESİ ARTMIŞTIR"

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin, çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişesiyle uluslararası toplumu göreve çağırdığını belirterek, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırılmıştır." dedi.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile 22 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla devam etmektedir. Tatbikatın bugün icra edilecek seçkin gözlemci gününde 16 ülkeden 33 gözlemci yer alacaktır. 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Romanya'da 6 ülkenin katılımıyla Sarmis-24, 30 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatlarının yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan 2 Temmuz'dan itibaren Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapmakta olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM BLACK SEA) Türkiye komutasındaki 2'nci aktivasyonu 20-29 Eylül tarihleri arasında Batı Karadeniz'de gerçekleştirilmektedir. Görev Grubu bu kapsamda keşif/gözetleme faaliyeti gerçekleştirmekte, Nusret-2024 Davet Tatbikatına iştirak etmekte ve çeşitli liman ziyaretleri yapmaktadır. Söz konusu görevin komutası 2 Ocak 2025 tarihine kadar Deniz Kuvvetlerimiz tarafından deruhte edilecektir. Doğu Akdeniz'de 10 Eylül'de başlayan ve TCG BURAKREİS denizaltısı ile katıldığımız NATO Deniz Muhafızı 2024 yılı 5'inci Odak Harekatı (FOCOPS 2024/5) 30 Eylül'de sona erecektir."

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI HARİTACILIK KURUMLARI BAŞKANLARI 1'İNCİ TOPLANTISI

Tuğamiral Zeki Aktürk, Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin, ulusal ve askeri haritacılık kurum temsilcileri ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılacağı "Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı"nın düzenleneceğini söyledi.

Mehteran Birlik Komutanlığınca 30 Eylül-9 Ekim arasında Güney Kore Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Gyeryong 14'üncü Dünya Askeri Kültür Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü ve konser icra edileceğini belirten Zeki Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı" ile "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe" araçlarının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Varlığıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimizi daha da ilerilere taşıyacak çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.