ABD'den Ukrayna'ya dev askeri yardım: 375 milyon dolarlık paket onaylandı

Paket, roket sistemleri, top mühimmatları, zırhlı araçlar ve devriye botları gibi ekipmanları kapsıyor. Pentagon’dan yapılan açıklamada,

“Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı direnç göstermesi için ihtiyaç duyduğu ekipman ve silahları sağlama konusunda ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, havadan karaya silah sistemleri, roket sistemleri, topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahlarını içeren yeni bir 375 milyon dolarlık destek paketi onaylandı" ifadeleri yer aldı.