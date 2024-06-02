Dünya'da bir ilk! Çin Ay'ın karanlık yüzüne indi

Çinliler bir ilke imza attı. Çin’in aya gönderdiği Çang'ı 6 keşif aracı Ay’ın karalık yüzüne yumuşak iniş yaptı. Daha önce hiçbir ülke Ay’ın karanlık yüzüne inememişti. Çin’in keşif aracı burada toprak ve kaya örnekleri topladı. Toplanan örnekler dönüş mekiğiyle Dünya’ya getirilecek.

Editör: Haber Merkezi
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Çin Ay’ın karanlık yüzüne indi. Çin’in 3 Mayıs’ta uzaya gönderdiği Çang'ı 6 keşif aracı Ay’ın karanlık yüzüne ulaştı. Ay sondası yumuşak inişi başarıyla yaptı.

Keşif aracı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'nda robotik koluyla toprak ve kaya örnekleri topladı. Toplanan örnekler konteynerde mühürlendikten sonra yükseltme aracıyla yüzeyden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşınacak. Ardından dönüş mekiği, örnekleri Dünya'ya getirecek.

Çin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke oldu.  Dünya'nın etrafı ile kendi etrafındaki dönüş hızı eşit olduğundan Ay'ın hep aynı yüzü Dünya'ya dönük oluyor. Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzaktaki yüzüne "karanlık yüzü" adı veriliyor.

Çin, 2030'dan itibaren Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetleri yapmayı planlıyor.,

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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