Türk bilim kadınından kanseri yenecek buluş! Dr. Canan Dağdeviren meme kanserine umut oldu

Giyilebilir kalp piliyle tıpta devrim yaratan Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren insanlık için umut olan yeni bir buluşa imza attı. Ünlü fizikçi Dr. Dağdeviren meme bölgesinde kanserli dokuları tespit edebilen bir elektronik sütyen geliştirdi. Buluşunu da tüm kadınlara armağan etti.

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Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren tıpta yine devrim yarattı. Milyonlarca kadına umut oldu.

Başarılı Türk fizikçi Dağdeviren cilt kanserini tespit eden cihaz ve giyilebilir kalp pilinden sonra yine çok ses getiren bir buluşa imza attı.

Tıpta devrim yaratan buluşların mucidi Dağdeviren MIT'deki (EMAYTİ) ekibiyle birlikte memede kanserli dokuları tespit edebilen bir elektronik sütyen geliştirdi.

Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran cihaz sayesinde artık meme kanseri çok kolay teşhiş edilebilecek.

Çünkü cihaz birkaç saniye içinde ultrasonik alıcılarla tüm memenin ultrason filmini çekiyor. Artık hem kanserli doku erken teşhis edilebilecek hem de doktora gidilmeden düzenli tarama yapılabilecek. Milyonlarca kadının hayatına dokunacak bu teknololoji ile hayatta kalma oranı yüzde 98'e kadar artacak.

49 yaşındaki teyzesini ileri seviye meme kanserinden kaybeden Canan Dağdeviren kadınlara destek olabilmek için çıktı yola. Ve başardı. Bu başarısını tüm kadınlara ithaf etti.

- Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz.

Dağdeviren, cihaz sayesinde periyodik tarama ile gözden kaçabilecek vakaların tespit edebileceğinin de müjdesini verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Canan Dağdeviren # meme kanseri

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