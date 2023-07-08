Dünya'da vatandaşlık alan ilk insansı robot Sophia Türkiye'de! Sorulara Türkçe yanıt verdi

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot Sophia Türkiye’de. Dünyada vatandaşlığa kabul edilen Sophia, Antalya'da tanıtıldı.

Robot Sophia, Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak Türkiye’ye geldi. Dünya vatandaşı olan robot, Antalya’da görücüye çıktı.

Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ne getirilen robot Sophia, çeşitli programlara katıldı.

İnsansı robot Sophia, basın mensuplarının sorularını Türkçe yanıtladı.

Antalya’yı beğendiğini belirten robot, anne olmayı da umut ediyor.

Robota ilgi gösteren vatandaşlar, Sophia ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.