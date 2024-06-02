Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kimdir? Çiller Özel Örgütü'ndeki rolü neydi?

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Türkiye, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Uçuran Çiller'in adını Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yaptığı dönemde sık sık duysa da esasen Çiller Özer Örgütü ile birlikte gerçek kimliğini tanıdı.

ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ

Tarih 3 Ekim 1996'ydı. Çiller Özel Örgütü adı daha duyulmamıştı. Dönemin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamuoyunda 2. MİT raporu olarak bilinen raporu açıkladı. Raporla birlikte devleti yöneten galdyo bağlantılı yasadışı bir örgütün varlığını ortaya çıktı. İşte o örgütün adı Çiller Özel Örgütü'ydü.

Örgüt 3 Kasım 1996'daki Susurluk olayıyla birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu. Örgütün varlığı, devletin raporlarıyla da kesinleşti. 1996 yılının sonunda hazırlanan MİT-Susurluk Raporunda Tansu ve Özer Çiller'in başında olduğu bir yapıdan bahsediliyordu. Bu örgütün Başbakanlık-MİT-Emniyet içinde bir yapı oluşturduğu ve üst aklının da CIA olduğu tespit edilmişti.

MİT RAPORUNDA ÖZER UÇURAN ÇİLLER

MİT Raporunda, "DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve bazı MİT ve emniyet mensupları ile ülkücülerin içinde yer aldığı özel suç örgütü kurulmuştur. Çiller Özel Örgütü CIA ve MOSSAD ile bağlantılıdır" ifadelerine yer verildi. 700 kişiden oluşan özel büro içinde Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller de vardı.

ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ

"Çiller Özel Örgütü" olarak nitelenen örgütün eylemleri şöyle sıralanmıştı:

Haydar Aliyev’i devirme operasyon

Çeçenistan’a müdahale ve Avrasya Feribotu’nun kaçırılması

Özer Çiller’in nükleer madde kaçakçılığı yapması

Manukyan’a suikast girişimi

Orgeneral Eşref Bitlis’in öldürülmesi

Cem Ersever ve arkadaşlarının öldürülmesi

Askar Simitko ve Lazım Esmaeli’nin öldürülmesi

Behçet Cantürk, Tarık Ümit, Avkuat Yusuf Ekinci, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım Tekvik Ağansoy, Medet Serhat’ın öldürülmeleri.

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU RAPORUNDA ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ

1997 yılının Ağustos ayında hazırlanan Başbakanlık Teftiş kurulu raporunda da aynı örgüt yer aldı. Devletin resmi kayıtlarındaki adı "Başbakanlık İstihbarat Dairesi"ydi.

Zayıflayan Çiller Özel Örgüt'ü 28 Şubat sürecinde de Türk Ordusunu yıratmak için kullanıldı. Örgütün faaliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri darbeci ilan edildi. Orduyu destekleyen basın mensuplarına baskı uygulandı. Ulusalcı kurumlara ses kasetleriyle şantaj yapıldı.