Prof. Dr. Zafer Toprak vefat etti

Türk tarihçiliğinin ve sosyal bilimler alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Zafer Toprak, 77 yaşında vefat etti. Toprak, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmalarıyla tanınıyordu. Toprak'ın cenazesi 4 Haziran'da Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ZAFER TOPRAK KİMDİR?

Zafer Toprak 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede tarih profesörü olarak görev yaptı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanlığını yürüttü.

Toprak, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmalarıyla tanındı. Milli iktisat, devletçilik, popülizm, kadın özgürlüğü ve antropoloji gibi konularda pek çok kitap ve makale yayınladı. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle Sedat Simavi Ödülü'ne layık görüldü.

Toprak'ın cenazesi 4 Haziran Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

İTTİHAT VE TERAKKİ İLE KEMALİZM'İ ULUSAL KANAL'DA ANLATMIŞTI

Zafer Toprak, Doğu Perinçek ile katıldığı Çıkış Yolu programında İttihat ve Terakki ile Kemalizm'in önemli ayrıntılarını anlatmıştı.