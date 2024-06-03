Dolandırıcılar bayramı fırsat bildi! E-bilet sektörüne dadandılar

Yaz tatili ve bayram yaklaştı. Otobüs ve uçak biletleri peynir ekmek gibi satılmaya başladı. Dolandırıcılar bunu fırsata çeviriyor. E-bilet sitelerini kopyalayarak vatandaşı hem mağdur ediyor hem de kişisel bilgilerini ele geçiriyor.

Dolandırıcılar birebir aynısını yaptıkları web sitelerinden e-bilette indirim yaptıklarını yalanı ile dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Kopya seitelere girenler ise dolandırıcıların ağına düşüyor. Hem kimlik bilgileri ele geçiriyor hem de dolandırılıyorlar.

Uzmanlar, satın alma işlemi sonrasında doğrulama SMS gelmediyse banka ile iletişime geçilip, işlemin iptal edilmesi uyarısında bulunuyor.