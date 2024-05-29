Dolandırıcıların "dava dosyası" tuzağı! Dikkat! Hem kişisel bilgileriniz hem de paralarınız çalınabilir

Bazen vaatler vererek, bazen de korkutarak dolandırıcılık yapıyorlar. Yeni yönetem "ceza dosyanızın son günüdür "mesajı...

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son günlerde vatandaşların cep telefonlarına ceza dosyanızın son günüdür diye kısa bir mesaj geliyor. Gelen mesajla vatandaşta korku yaratıyorlar.

Dolandırıcılar vatandaşlara "dava dosyanız var" diye mesaj atıyor... Böylece hedef kişiler dolandırıların ağına düşürülüyor. Bunun adına da oltalama yöntemi deniliyor.

Daha çok yaşlıları hedef alıyorlar. "Dava dosyanızın son günüdür" diyorlar, korku salıp elde avuçta ne varsa alıp ortadan kayboluyorlar.

Amaç daima aynı ama yöntem farklı. Bazen arayarak bazen de link göndererek tuzağa çekiyorlar. İşte bu noktada uzmanlar uyarıyor. Gelen linklere ve aramalara karşı ne yapmalıyız.