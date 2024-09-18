Evde paketleme dolandırıcılığı! Ev kadınları tuzağa düşürülüyor

Mağdur kadın, "Ev ekonomisine nasıl katkı sağlarım?" diye düşünüyordu. Instagram'dan gördüğü hesap dikkatini çekti. İletişime geçti ama sonuç hiç de beklediği gibi olmadı.

Bu kez dolandırıcıların hedefinde ev kadınları var. Evde paketleme işi adı altında, ev hanımları ağa düşürülüyor. Ürünü göndermek için kapora istiyorlar. O anda dolandırıcılık bağlıyor.

Sosyal medya üzerinden paketleme ilanı veriliyor. 300 ile 600 TL arasında ön ödeme istiyor. Daha sonra da farklı evraklar için yüksek miktarda ücret talep ediyorlar.

Tuzağa düşürülen vatandaşlardan kişisel bilgiler isteniyor. Dolandırıldığını anlayanlar hakkını arayınca bu kez de tehditle karşılaşıyor. Uzmanlar bu ve benzeri olaylara karşı vatandaşları uyarıyor.