Evde paketleme dolandırıcılığı! Ev kadınları tuzağa düşürülüyor

Son günlerde yeni bir dolandırıcılık yöntemi türü tespit edildi. Bu kez hedefte ev kadınları var. "Evlere iş verilir" ilanıyla reklam yapan dolandırıcılar, vatandaşları ağına düşürüp paralarını alıyor, vatandaşları tehdit ediyor. O mağdurlardan biri Ulusal Kanal'a ulaştı. Ayrıntılar haberimizde...

Yayınlanma:

Mağdur kadın, "Ev ekonomisine nasıl katkı sağlarım?" diye düşünüyordu. Instagram'dan gördüğü hesap dikkatini çekti. İletişime geçti ama sonuç hiç de beklediği gibi olmadı.

Bu kez dolandırıcıların hedefinde ev kadınları var. Evde paketleme işi adı altında, ev hanımları ağa düşürülüyor. Ürünü göndermek için kapora istiyorlar. O anda dolandırıcılık bağlıyor.

Sosyal medya üzerinden paketleme ilanı veriliyor. 300 ile 600 TL arasında ön ödeme istiyor. Daha sonra da farklı evraklar için yüksek miktarda ücret talep ediyorlar.

Tuzağa düşürülen vatandaşlardan kişisel bilgiler isteniyor. Dolandırıldığını anlayanlar hakkını arayınca bu kez de tehditle karşılaşıyor. Uzmanlar bu ve benzeri olaylara karşı vatandaşları uyarıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"Gündem
dolandırıcılık
Benzer Videolar
Sanal tehlike: Oyun bağımlılığı Sanal tehlike: Oyun bağımlılığı
Çağımızın hastalığı: Dijital bağımlılık Çağımızın hastalığı: Dijital bağımlılık
Yandere Simulator tehlike saçıyor! Yandere Simulator tehlike saçıyor!
Eski ehliyeti olanlar dikkat Eski ehliyeti olanlar dikkat
Telefonlarda sıcak hava tehlikesi! Telefonlarda sıcak hava tehlikesi!
Dolandırıcılar bayramı fırsat bildi! Dolandırıcılar bayramı fırsat bildi!
Dolandırıcıların "dava dosyası" tuzağı! Dikkat! Dolandırıcıların "dava dosyası" tuzağı! Dikkat!
Oyuncu Wilma Elles Bitlis'i gezdi Oyuncu Wilma Elles Bitlis'i gezdi
Türkiye'den kaç kişi yurt dışına göç etti? Türkiye'den kaç kişi yurt dışına göç etti?
LGS'de 494 puan aldı! LGS'de 494 puan aldı!
Erdoğan, Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı Erdoğan, Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı
Atatürkçü gençler kampta buluşuyor Atatürkçü gençler kampta buluşuyor
Günün Manşetleri
Lübnan'da yine iletişim cihazları patladı
Organize suç çetesine büyük darbe
Silinen mesajlarda ne vardı?
"AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"
Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye'de risk var mı?
Trump'tan suikast girişimiyle ilgili açıklama
44 şehirde Narkoçelik-39 operasyonları
Gece yarısı şiddetli depremler
Çok Okunanlar
Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Gece yarısı şiddetli depremler Gece yarısı şiddetli depremler
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı