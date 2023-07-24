LGS'de 494 puan aldı! Hem çobanlık yaptı hem ders çalıştı

Yaylada keçi otlatan Muhammet Halil Yazar, bir gölgede günlerce Liselere Giriş Sınavına hazırlandı. Bir yandan çobanlık yaparak derslerine çalışan Muhammet, sınavdan 494 puan aldı.

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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken Liselere Giriş Sınavına hazırlanan Muhammet Halil Yazar, sınavdan 494 puan aldı.

Arıcak Ortaokulunda okuyan 14 yaşındaki Yazar, ailesiyle 2 bin 500 rakımdaki Akdağ Kepir Yaylasında keçilerin bakımıyla da ilgileniyor.

Yaylada hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmak için çobanlık yapan Yazar, keçileri otlatırken bulduğu her fırsatta ders çalıştı.

Ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle LGS sınavına hazırlanan Yazar, 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavda, sadece bir soruyu yanlış yaparak 494 puan almayı başardı.

Yazar, kısıtlı imkanlarına rağmen azmi ve kararlılığıyla sağladığı başarısıyla ailesini ve öğretmenlerini de gururlandırdı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# lgs # Çoban

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