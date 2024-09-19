Akıllı cihazlar tehdit altında mı?

Son yıllarda internete bağlı cihazlara yönelik saldırıların sayısı yerel ve küresel düzeyde katlanarak arttı. Son olarak İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri siber yollarla patlatarak düzenlediği terör saldırısı dünyada endişe yarattı.

Günlük yaşamda kullandığımız akıllı süpürgeler, elektrikli otomobiller, ev ve iş yerlerinde kullanılan diğer akıllı cihazlar hem ön plana çıkıyor hem de tehdit oluşturuyor.

İnternete bağlanan cihazların sayısı arttıkça, siber saldırılara karşı korunmanın önemi de artıyor. Bu nedenle, kullanıcıların dikkatli olması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması büyük önem taşıyor.

Peki internete bağlanabilen cihazlar, bir tehdit oluşturabilir mi? Bu soruya yanıt arayan uzmanlar, tehlikenin büyük olduğunu vurguluyor.