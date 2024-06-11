Yandere Simulator tehlike saçıyor! Oyun hem şiddete hem de suça teşvik ediyor

Çocukların kolayca erişebildikleri, "Yandere Simulator" isimli bir oyun çıktı. Oyun okulda geçiyor ancak içeriğinde her türlü şiddet var. Yalnızca şiddete yönlendirmiyor, çocukların psikolojisini de bozuyor. Uzmanlar bu tehlikeli oyundan uzak durmak için ne yapılması gerektiğini anlattı!

Editör: Yasin Emre Gök
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Milyonlarca çocuk bu oyunu oynuyor. Oyun da verilen görevler ise şiddet içerikli. Tehlikenin adı "Yandere Simulatör"...

Mahsum gibi görünen tehlikeli oyun bir okulda geçiyor. Çocukların bu oyuna ulaşması ise oldukça kolay. Uzmanlar ise uyarıyor...

Aileler tedirgin çocuklar ise tehlikenin farkında bile değil. Orta okul ve lise öğrencilerinin teşvik eden bu oyun sadece şiddet içermiyor. Çocukları suça da teşvik ediyor.

Oyunda amaca ulaşmak için her şey mübah. Bütün rakiplerini şiddete maruz bırakmak. Peki aileler bu tür oyunlara karşı ne gibi önlemler almalı?

Konuyla ilgili Uzman Psikolog Gülnur Sancak, "Bu oyunda manipule üzerinde her şey gerçekleşir. Amaç kendilerine aşık etmektir. Bu oyunda rakipler ödürmek üzerine, koplo teoriler üzerine birçok şeyi sergiliyorlar. Takıntılı aşk düşüncesi, kişinin günlük yapabilecek her şeyi engelleme durumuna geçer. Günlük işlevselliği bile kişi yerine getirmeyebilir. Bu yüzden anne ve babalar sınırlarını çok iyi korumalı, çocukların ne yaptığını hangi oyunları oynadığını çocukla açık bir şekilde konuşmalı. Çocuğa duygusal olarak yakınlık kurmaya çalışın. Anne ve baba birbirlerine çok iyi bir duygusal aktarım gerçekleştirmeli. Çocuk gerçek duyguyu buradan öğrenmeli, aşırı derecede yoğun pataloji beslediğinden dolayı aileler temkinli davranmalı." dedi.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık ise konuyla ilgili, "Okullarda akran zorbalığını tetikleyen bu tip dijital oyunlar oluyor. Bu oyunda gencin yanına yaklaşan her kim aşık oluyorsa onu öldürüyor. Bu tip oyunlar çocukları zihinsel ve fiziksel gelişmini olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte çocukları reel hayatta koparıp sanal dünyaya hapis ediyor. Ebeveynlerimizin, çocukların ne ile oynadığı kimlerle iletişim kurduğunu mutlaka takip etmesi onlarla sıcak ve samimi diyalog kurması gerekiyor." dedi.

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